Mirosław Smyła zastąpi Ariela Jakubowskiego w roli trenera piłkarzy pierwszoligowych Wigier Suwałki. Jakubowski z powodu słabych wyników zespołu stracił w niedzielę posadę.

49-letni Smyła ostatnio nie prowadził żadnej drużyny, a w sezonie 2017/18 pracował w Odrze Opole. Wcześniej był szkoleniowcem m.in. Rozwoju Katowice i Zagłębia Sosnowiec. Jak poinformował we wtorek na konferencji prasowej ma pracować w Wigrach do końca sezonu. "Co będzie potem, zobaczymy" - dodał.

"Przed nami duże wyzwanie, by utrzymać zespół Wigier w pierwszej lidze. Od razu bierzemy się za robotę, bo przed nami sobotni mecz z Bytovią Bytów"- powiedział dziennikarzom nowy trener ekipy z Suwałk.

Doradcą ds. sportowych zarządu klubu został były piłkarz Marek Jóźwiak. 52-latek rozegrał w przeszłości 14 meczów w reprezentacji Polski.

"Musimy tchnąć w drużynę nowego ducha. Koncentrujmy się na przyszłości, a nie na przeszłości" - wspomniał na konferencji Jóźwiak.

Były obrońca m.in. Legii Warszawa wskazał także, że sobotni mecz z Bytovią, która także walczy o utrzymanie, będzie kluczowy i że jego zdaniem Wigry nie są w sytuacji beznadziejnej.

"Wszystko zależy od piłkarzy, od tego, jak oni będą grać" - zaznaczył Jóźwiak.

Suwalski zespół zajmuje 17. miejsce w tabeli. Klub po przegranym meczu z Wartą Poznań (0-1) poinformował w niedzielę na stronie internetowej, że rozwiązał umowę z Arielem Jakubowskim.

Jakubowski przejął Wigry 5 listopada 2018 roku. Prowadził drużynę w 10 ligowych spotkaniach, w których zdobyła ona siedem punktów. Wiosną suwalczanie wygrali tylko jeden mecz, pokonując 2-0 GKS Katowice.

