28-letni napastnik Łukasz Sekulski został w sobotę nowym piłkarzem ŁKS Łódź. Były zawodnik m.in. Wisły Płock, Jagiellonii Białystok, Korony Kielce, Piasta Gliwice, a ostatnio rosyjskiego SKA Chabarowsk podpisał z czwartym zespołem 1. ligi 3,5-letni kontrakt.

Sekulski na polskie boiska wraca po roku występów w rosyjskiej ekstraklasie i na jej zapleczu. Zimą ubiegłego roku trafił do SKA Chabarowsk, w którym rozegrał dziewięć meczów w Premier Lidze, a po spadku klubu zdobył trzy bramki w niższej lidze. W piątek 28-letni atakujący rozwiązał umowę, a w sobotę dołączył do zespołu prowadzonego przez Kazimierza Moskala. Jego kontrakt z łódzkim klubem ma obowiązywać do czerwca 2022 roku.

"Chcemy mieć mocny zespół, ale nie na chwilę, lecz na dłużej. Dlatego umowa podpisana została na 3,5 roku. Łukasz chce się związać z naszym klubem, ze środowiskiem piłkarskim przy klubie i z samą Łodzią. Takie deklaracje zawsze będziemy cenić" - powiedział po zakontraktowaniu napastnika dyrektor sportowy ŁKS Krzysztof Przytuła.

Pochodzący z Płocka piłkarz najlepiej spisywał się w barwach Korony i Jagiellonii, dla których w rozgrywkach ekstraklasy zdobył po pięć goli.

To drugi zawodnik, który dołączył zimą do zajmującej czwarte miejsce w tabeli 1. ligi drużyny ŁKS. Wcześniej dwukrotny mistrz Polski pozyskał z Arki Gdynia 22-letniego pomocnika Adriana Klimczaka.

