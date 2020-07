Tunezyjczyk Selim Benachour, były piłkarz m.in. Paris Saint-Germain i reprezentacji swojego kraju, został szkoleniowcem Olimpii Grudziądz - poinformował klub beniaminka pierwszej ligi. Będzie prowadzić zespół razem z pracującym obecnie w sztabie trenerskim Maciejem Patykiem.

Dwa dni wcześniej klub z Grudziądza poinformował o rozwiązaniu za porozumieniu stron kontraktu z dotychczasowym szkoleniowcem zespołu Jackiem Trzeciakiem.

38-letni Benachour ma bogaty piłkarski życiorys. W reprezentacji Tunezji rozegrał 44 mecze. W latach 2000-05 występował w Paris Saint-Germain, z przerwą na wypożyczenie do innych klubów. Grał także m.in. w Rubinie Kazań, Vitorii Guimaraes i Maladze.

W PSG - jak przypomniała Olimpia - występował u boku takich gwiazd jak Ronaldinho, Pedro Pauleta i Mauricio Pochettino.

Piłkarską karierę zakończył w 2017 roku w FC Martigues.

Z reprezentacją Tunezji wystąpił w mistrzostwach świata 2002 w Korei Południowej i Japonii. Z kolei w 2004 roku z drużyną narodową wywalczył Puchar Narodów Afryki.

Jako trener pracował poprzednio w rumuńskim zespole Foresta Suczawa.

Jak oświadczył klub z Grudziądza, w niedalekiej przyszłości Benachour dołączy również m.in. do projektu związanego z Akademią Piłkarską Olimpii.

W miniony poniedziałek trenerem beniaminka przestał być Jacek Trzeciak, który pracował w klubie od września 2019 roku.

W tabeli pierwszej ligi Olimpia zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 38 punktów. W czwartek w 29. kolejce zagra na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn.

bia/ sab/

Zdjęcie Selim Benachour jeszcze z okresu gry w barwach PSG / Getty Images

