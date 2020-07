Paweł Ściebura został trenerem piłkarzy 1. ligowego GKS Jastrzębie. Zastąpił Jarosława Skrobacza, który w poniedziałek zrezygnował z tej funkcji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Ekstraklasa rozwija się, ale piłkarze zarabiają za dużo. Wideo TV Interia

Nowy szkoleniowiec zadebiutuje podczas sobotniego meczu, w którym jastrzębianie podejmą liderujące tabeli Podbeskidzie Bielsko-Biała. 35-letni Ściebura ostatnio pracował w 2. ligowej Skrze Częstochowa. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zdecydował w czwartek o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z tym klubem. Częstochowianie zajmują 9. miejsce w tabeli.

Reklama

Z GKS związał się rocznym kontraktem. Skrobacz prowadził śląski zespół ponad cztery lata. Przejął GKS w maju 2016 roku, kiedy grał jeszcze w 3. lidze.



Jastrzębianie pod jego kierunkiem awansowali na zaplecze ekstraklasy w sezonie 2017/18. Kolejny zakończyli na piątym miejscu.



Wiosna po pandemii koronawirusa nie była już dobra. Po czterech kolejnych porażkach (ostatnia w niedzielę z Wigrami Suwałki 0-2) trener zrezygnował.



GKS zajmuje po 30 kolejkach 12. miejsce w tabeli 1. ligi. W sobotę jastrzębianie podejmą lidera Podbeskidzie Bielsko-Biała, które może sobie tego dnia zapewnić awans.



Warunkiem jest zdobycie trzech punktów, przy jednoczesnej porażce Warty Poznań w Sosnowcu z Zagłębiem.



Autor: Piotr Girczys

Wyniki, terminarz i tabela 1. ligi



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>