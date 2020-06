W pierwszoligowym meczu 23. kolejki Olimpia Grudziądz uległa 1-2 Podbeskidziu Bielsko-Biała. Dzięki zwycięstwu goście wrócili na fotel lidera. Poza szczytem tabeli pozostawali tylko dzień.

23. kolejka Polska - 1. liga

2020-06-03 20:40 | Stadion: Stadion Miejski im. Bronisława Malinowskiego Olimpia Grudziądz Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 2 DO PRZERWY 0-1 E. Maloku 67' J. Bieroński 35' B. Jaroch 56'

Przymusowy antrakt spowodowany pandemią koronawirusa bielszczanie spędzili na fotelu lidera. Stracili jednak tę pozycję na skutek wtorkowej wygranej Stali Mielec z Miedzią w Legnicy (2-1). By wrócić na szczyt, "Górale" musieli zgarnąć komplet punktów w Grudziądzu.

Do przerwy wszystko układało się po myśli gości. Od 35. minuty po strzale 17-letniego Jakuba Bierońskiego prowadzili 1-0. Młodzian znalazł się w sytuacji sam na sam z 20 lat starszym Łukaszem Sapelą, minął go przytomnie i skierował piłkę do pustej bramki.

To pierwszy gol Bierońskiego w ekipie seniorów Podbeskidzia. W tym sezonie w meczu o punkty zagrał dopiero po raz drugi. A w sumie zaliczył do tej pory ledwie pięć I-ligowych występów.