Wydawało się, że Chojniczanka nie ma już większych szans na utrzymanie, ale niespodziewanie pokonała 3-1 walczący o baraże do Ekstraklasy GKS Jastrzębie w meczu 28. kolejki I ligi.

Przedostatnia w tabeli I ligi Chojniczanka niespodziewanie pokonała walczące o awans do baraży o Ekstraklasę GKS Jastrzębie. A jeszcze bardziej zaskakujące od samej wygranej są jej rozmiary.



Już w 26. minucie drużyna z Chojnic prowadziła 2-0 po dwóch bramkach Janusza Surdykowskiego. Pięć minut później swoje trafienie dołożył Mateusz Kuzimski i GKS niespodziewanie przegrywał już 0-3. W końcówce spotkania honorowego gola dla jastrzębian z rzutu karnego strzelił Marek Mróz.



Mecz rozgrywany był w trudnych warunkach. Po obfitych opadach na boisku leżały kulki gradu.



Dzięki tej wygranej Chojniczanka zachowała szanse na utrzymanie w I lidze. Drużyna ta wciąż traci jednak sześć punktów do bezpiecznego GKS-u Bełchatów i ma rozegrany mecz więcej. Jastrzębianie są na siódmym miejscu - pierwszym poza barażami.



We wcześniejszych piątkowych meczach ważny ruch w kierunku utrzymania zrobił Chrobry Głogów, skromnie 1-0 pokonując Sandecję Nowy Sącz. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Adrian Benedyczak.

Dzięki tej wygranej Chrobry ma trzy punkty przewagi nad Odrą Opole, pierwszą drużyną "pod kreską". Opolanie swój mecz mają jednak dopiero przed sobą.

Z kolei los Jastrzębia podzieliła inna drużyna walcząca o awans do Ekstraklasy. Bruk-Bet Termalica przegrał 1-3 z Puszczą Niepołomice, ale wciąż zajmuje piąte miejsce, premiowane grą w barażach.



Potknięcie niecieczan mogą wykorzystać Miedź Legnica (taka sama liczba punktów co Bruk-Bet), Olimpia Grudziądz (punkt mniej) oraz Zagłębie Sosnowiec (dwa punkty).

Zdjęcie Mecz GKS-u Jastrzębie z Chojniczanką odbył się w trudnych warunkach / Łukasz Sobala / Newspix

