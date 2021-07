​1. liga. Miedź Legnica pierwszym liderem

Zespół ze stolicy województwa świętokrzyskiego bardzo się wzmocnił przed sezonem. Pozyskał m.in. doświadczonych piłkarzy z ekstraklasowych boisk - obrońców Piotra Malarczyka i Michała Koja, pomocnika Łukasza Sierpinę czy napastnika Adama Frączczaka. Malarczyk i Sierpina grali w przeszłości z powodzeniem w kieleckiej drużynie.

W piątek gole - jeszcze w pierwszej połowie - zdobywali Marcin Szpakowski i Jakub Łukowski.

Kibiców może rozczarować początek ŁKS-u, który jeszcze niedawno walczył w barażach o awans do ekstralasy. Nowy sezon na zapleczu zaczął jednak od wyjazdowego remisu z GKS Tychy. W 52. minucie łódzki zespół na prowadzenie wyprowadził Hiszpan Antonio Dominguez, do wyrównania doprowadził w 74. minucie Krzysztof Wolkowicz. Ten zresztą mecz zapowiadał się najciekawiej w tej serii spotkań.

ŁKS to jednak całkowicie nowy zespół w porównaniu z ubiegłym sezonem. Przede wszystkim ma nowego trenera - Kibu Vicuna, ale wzmocnił się też na wielu pozycjach. Doszli m.in. hiszpański obrońca Nacho Monsalve, bośniacki napastnik Stipe Juric, hiszpański pomocnik Javi Moreno i bardzo solidny bramkarz z Korony Marek Kozioł.

W innym sobotnim spotkaniu Puszcza Niepołomnice pokonała na wyjeździe GKS Jastrzębie 2:0. A mająca wysokie aspiracje Arka Gdynia zremisowała u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 1:1.

W niedzielę zapowiada się też wiele emocji. Utytułowany przed laty Widzew Łódź podejmie Sandecję Nowy Sącz, Górnik Polkowice zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Stomil Olsztyn z Chrobrym Głogów.

Pierwsza liga, w przeciwieństwie do ekstraklasy, nie zmieniła swojego formatu. Wciąż występuje 18 drużyn (czyli podobnie jak teraz w najwyższej lidze). Bezpośredni awans wywalczą dwie najlepsze, a o trzecią przepustkę do ekstraklasy powalczą w barażach zespoły z miejsc 3-6. Zmianą jest wprowadzenie systemu VAR. Do drugiej ligi spadną trzy ostatnie zespoły - to jedyna nowość w porównaniu z poprzednim "przejściowym" sezonem, gdy spadła tylko jedna (GKS Bełchatów).

Ostatnią tegoroczną kolejkę (dwudziestą) pierwszoligowcy rozegrają 4-5 grudnia. W 2022 roku wybiegną po raz pierwszy na boiska 26-27 lutego, a sezon zakończą 21-22 maja. Później odbędą się baraże.