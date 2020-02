Marcin Budziński został zawodnikiem Radomiaka. Piłkarz podpisał kontrakt do końca sezonu z możliwością przedłużenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arka Gdynia. Pavels Steinbors po meczu z Górnikiem. Wideo INTERIA.TV

Przez ostatnie pół roku Budziński występował w Arce Gdynia. Była to jego druga przygoda z tym klubem. Wcześniej występował nad morzem od 2008 do 2012 roku. Stamtąd odszedł do Cracovii.

Reklama

Przed obecnym sezonem wrócił do Arki. W rundzie jesiennej rozegrał 12 meczów w Ekstraklasie.

Z końcem stycznia "Budzik" rozwiązał kontrakt z gdyńskim klubem. Teraz trafił do czwartego klubu I ligi, który ma ambicje, aby awansować do Ekstraklasy.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę 1. Ligi