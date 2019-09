1. liga. Liderująca Stal zagra na wyjeździe ze Stomilem

Prowadzący w tabeli piłkarze PGE FKS Stal Mielec zagrają w piątek na wyjeździe ze Stomilem Olsztyn w 9. kolejce pierwszej ligi. Pod koniec poprzedniego sezonu mielczanie wygrali na tym obiekcie aż 5-2.

W tabeli zaplecza Ekstraklasy panuje niesamowity ścisk. Stal wyprzedza o dwa punkty Radomiaka Radom oraz o trzy cztery kolejne zespoły, w tym Stomil. Między nimi a 14. Sandecją Nowy Sącz też różnica wynosi ledwie trzy punkty.

Do tego część drużyn ma do rozegrania spotkania z poprzedniej serii, przełożone na 18 września ze względu na powołania zawodników do reprezentacji narodowych.

W ostatni weekend zespół z Mielca nie grał, a mimo to zachował pozycję lidera. Na przymusowej absencji niektórych drużyn skorzystał beniaminek z Radomia. Pokonał Chrobrego w Głogowie 2-0 i to był jego czwarty występ z kolei bez porażki; po dwóch remisach Radomiak odniósł dwa zwycięstwa, a w trzech poprzednich meczach nie stracił gola. Kolejnym rywalem będzie spadkowicz z elity - Zagłębie Sosnowiec.

Trenerem radomian jest Dariusz Banasik, a ostatni raz ten klub przegrał z Zagłębiem, kiedy sosnowiecki klub prowadził... właśnie ten sam szkoleniowiec. Miało to miejsce zimą 2017 roku w sparingu. O ligowe punkty obie ekipy nie rywalizowały ze sobą od sezonu 2005/06.

Punkt mnie od radomian mają na koncie Miedź, Warta Poznań, Puszcza Niepołomice i Stomil. Legniczan czeka w niedzielę pojedynek z Olimpią Grudziądz, której nowym trenerem w poniedziałek został Jacek Trzeciak. W sobotę Puszcza zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a Warta zagra w Niecieczy z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Na dole tabeli w najgorszej sytuacji jest Odra Opole, która zdobyła dwa punkty i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Jedyną bramkę strzeliła, przy stanie 0-0, ponad miesiąc temu w rywalizacji z GKS Tychy (1-4). Nie pomogła też, jak dotychczas, zmiana szkoleniowca - pod koniec sierpnia Piotr Plewnia zastąpił Mariusza Rumaka. W piątek przeciwnikiem Odry będzie Sandecja.

Zdjęcie Zwolnienie Mariusza Rumaka nie pomogło Odrze / AFP

Program 9. kolejki:

piątek, 13 września

Chojniczanka Chojnice - GKS Bełchatów (godz. 19.00)

Odra Opole - Sandecja Nowy Sącz (19.45)

Stomil Olsztyn - PGE FKS Stal Mielec (19.45)

sobota, 14 września

Radomiak Radom - Zagłębie Sosnowiec (16.00)

GKS Tychy - Wigry Suwałki (18.00)

Puszcza Niepołomice - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Warta Poznań (19.00)

GKS Jastrzębie - Chrobry Głogów (19.00)

niedziela, 15 września

Miedź Legnica - Olimpia Grudziądz (12.45)