Do niecodziennej sytuacji doszło w meczu 1. ligi pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała z Puszczą Niepołomice. Bramkarz ekipy gości Karol Niemczycki, złapał piłkę w ręce poza polem karnym i nie otrzymał za to nawet żółtej kartki.

Do sytuacji doszło w 29. minucie spotkania. Bramkarz drużyny Puszczy Niepołomice Karol Niemczycki wyszedł z bramki do rozegrania piłki przed własnym polem karnym. W posiadaniu futbolówki był wówczas defensor drużyny gości Michał Czarny.



Zawodnik zdecydował się podawać do swojego kolegi, jednak w tym momencie przebywający na 16. metrze Niemczycki poślizgnął się i upadając zatrzymał piłkę rękami.



Piłkarze Podbeskidzia od razu ruszyli w kierunku sędziego, jednak ten zdecydował się podyktować jedynie rzut wolny i nie dał bramkarzowi nawet żółtej kartki. Dziennikarz stacji "Polsat Sport" - Marcin Feddek dowiedział się jak swoja decyzję argumentował arbiter.



Sędzia Paweł Malec stwierdził, że był to przypadek. Bramkarz po prostu poślizgnął się podczas podania od piłkarza tej samej drużyny, a w pobliżu nie było natomiast żadnego rywala drużyny przeciwnej.



Ciężko było nie odnieść jednak wrażenia, że celowo zatrzymał futbolówkę rękami.