Stomilowi Olsztyn, który ma ogromne problemy finansowe, zostaną odjęte trzy punkty. Taką karę nałożyła na pierwszoligowy klub Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN.

Zdjęcie Czy piłkarze Stomilu przystąpią do rundy rewanżowej 1. ligi? /Fot. Kacper Kirklewski /Newspix

Stomil miał do 31 stycznia 2019 roku potwierdzić uregulowanie zobowiązań licencyjnych wynikających z kryterium F.09, czyli zobowiązań finansowych klubu. Nie zrobili tego, więc Komisja Licencyjna nałożyła na klub karę w postaci odjęcia trzech punktów w obecnym sezonie.



Po 21 kolejkach Stomil znajduje się w strefie spadkowej. Olsztynianie zajmują 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Kara oznacza, że Stomil będzie miał 19 "oczek". Nie zmieni to jego położenia w tabeli. Za klubem z Olsztyna plasują się GKS Katowice (18 pkt) i Garbarnia Kraków (16 pkt).



Stomil ma ogromne problemy finansowe. Z klubu odchodzą zawodnicy, nie ma pieniędzy na obóz przygotowawczy. Kibice prowadzą akcję, żeby zebrać potrzebną kwotę na wyjazd ma zgrupowanie. Władze klubu szukają inwestora i w najbliższą środę ma się odbyć kolejne spotkanie w tej sprawie. Jeśli Stomil nie znajdzie wsparcia finansowego, to istnieje realna groźba, że nie dokończy rozgrywek.

