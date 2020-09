Przeprowadzone w Arce testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny u kolejnego piłkarza i jednego członka sztabu szkoleniowego. W sumie zainfekowanych jest dwóch zawodników. Piątkowy mecz 1. ligi w Gdyni z Miedzią Legnica ma się odbyć zgodnie z planem.

W zeszłym tygodniu pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 miał jeden z piłkarzy Arki i z tego powodu drużyna nie pojechała w sobotę do Łęcznej na mecz beniaminkiem Górnikiem.

W poniedziałek gdynianie wrócili do treningów, jednak w tym tygodniu nie mieli dostępu do szatni. Przeszli także badania, które wykazały, że zakażony został kolejny zawodnik oraz członek sztabu szkoleniowego.



Ta dwójka razem z wcześniej zainfekowanym graczem została objęta kwarantanną. Wyniki testów pozostałych zawodników i członków sztabu były negatywne.



W piątek o 17.40 w inauguracyjnym meczu czwartej kolejki pierwszej ligi Arka miała zmierzyć się na własnym stadionie z Miedzią Legnica.



"To spotkanie nie jest zagrożone i odbędzie się zgodnie z planem" - zapewnił rzecznik prasowy gdyńskiego klubu Tomasz Rybiński.