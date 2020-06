Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała po raz ostatni grali w Ekstraklasie w 2016 roku. Obecnie są liderami pierwszej ligi, a kolejnymi ich rywalami będą w czwartek GKS Bełchatów i w niedzielę Radomiak. Zwycięstwa mogłyby przybliżyć "Górali" do powrotu do elity.

W 28 meczach Podbeskidzie zgromadziło 55 punktów i wyprzedza PGE FKS Stal Mielec - 54 i Wartę Poznań - 53. Bezpośrednio awansują dwie drużyny, a trzecia po barażach z udziałem ekip z pozycji 3-6.

Od wtorku do niedzieli rozgrywane będą 29. i 30. kolejka. Zespół z Bielska-Białej spotka się najpierw na wyjeździe z walczącym o utrzymanie GKS Bełchatów, a następnie podejmie Radomiaka, który plasuje się na czwartej pozycji w tabeli. Radomianie ostatnio przegrali w Mielcu 0-2, zaś ich strata do lidera i wicelidera wynosi osiem i siedem punktów. Do końca sezonu pozostało sześć serii gier.



Podbeskidzie już czwarty sezon rywalizuje w 1. lidze, zazwyczaj zajmując miejsce w środku tabeli. Tym razem ma sporą szansę na sukces, chociaż przed zwycięstwem nad Stomilem Olsztyn 2-0 (28 czerwca) zanotowało trzy remisy z rzędu.



W tym tygodniu mielczanie zagrają z ósmym GKS Jastrzębie i 15. Odrą Opole. Natomiast przeciwnikami Warty będą 16. Chrobry Głogów i 11. Puszcza Niepołomice.



Bardzo liczna jest grupa kandydatów do gry w barażach o ekstraklasę. Zresztą różnice są tak niewielkie, iż część drużyn ma jednocześnie szansę na walkę o promocję, ale tuż musi "spoglądać" za siebie, by nie znaleźć się w strefie spadkowej.



Wyraźnie od stawki odstają dwa kluby: Chojniczanka Chojnice i Wigry Suwałki. Ta pierwsza zagra w Opolu i z Sandecją Nowy Sącz, zaś Wigry w Radomiu i z GKS Jastrzębie.