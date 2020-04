1. liga. Klub biznesu Zagłębia Sosnowiec przeniósł się do internetu

​Członkowie klubu biznesu, wspierającego pierwszoligowe piłkarskie Zagłębie Sosnowiec, w związku z pandemią "spotykają" się online, także w ramach ogólnopolskiego projektu. - Przenieśliśmy się do internetu i działa to bardzo fajnie - powiedział koordynator klubu Adrian Pietrzyk.

Zdjęcie Zagłębie Sosnowiec /Tomasz Kudala /East News

Wcześniej członkowie klubu spotykali się regularnie na "śniadaniach biznesowych", uczestniczyli też w takich imprezach w innych miastach.

- My zrzeszamy lokalnych przedsiębiorców, ale jesteśmy też częścią ogólnopolskiego projektu Partnerskich Klubów Biznesu, które umożliwiają kooperację sponsorów. Przykładowo, jeśli u nas jest agent nieruchomości, może się skomunikować z potencjalnym nabywców terenów z innego miasta kraju - wyjaśnił Pietrzyk.

Dodał, że biznesowe kluby w większości są powiązane ze sportem, jednak nie jest to regułą.

W Zagłębiu taka forma wsparcia zespołu powstała ponad rok temu, kiedy sosnowiczanie grali w piłkarskiej ekstraklasie.

Składki członkowskie są przeznaczane na potrzeby Zagłębia, a w zależności od ich wysokości członkom przysługują różne prawa dotyczące ekspozycji ich marek.

- Takie biznesowe kluby to cenna inicjatywa. Otwiera naszym sponsorom możliwość kooperacji. Teraz, kiedy w czasie pandemii nie ma możliwości spotkań, przenieśliśmy się do internetu i bardzo fajnie to działa - podsumował Pietrzyk.

W projekcie Partnerskich Klubów Biznesu uczestniczy ponad 2000 firm z 25 polskich miast.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa rozgrywki piłkarskie w Polsce są zawieszone na razie do 26 kwietnia. Ostatnie mecze ligowe zostały rozegrane na początku marca.

Autor: Piotr Girczys