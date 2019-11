1. Liga. Kibice Stomilu Olsztyn i Stali Mielec z zakazami stadionowymi

Dwuletnimi zakazami stadionowymi i grzywnami po dwa tysiące złotych ukarał Sąd Rejonowy w Olsztynie siedem osób obwinionych o naruszenie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych podczas meczu 1. ligi piłkarskiej pomiędzy Stomilem a Stalą Mielec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Race podczas meczu Cracovia - Legia. Wideo INTERIA.TV

Jak poinformował sierż. Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji, do zakłócenia przebiegu imprezy sportowej przez odpalenie środków pirotechnicznych doszło w maju 2019 r. w trakcie meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami z Olsztyna i Mielca.

Reklama

Funkcjonariusze z komendy miejskiej w Olsztynie ustalili wówczas personalia siedmiu osób, które "udzielały pomocy pseudokibicom łamiącym prawo". Według policji polegało to na rozwinięciu tzw. sektorówki po to, żeby zasłonić tych, którzy odpalali race i utrudnić ich identyfikację. Dlatego policja skierowała sprawę do sądu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał, że osoby, które rozwinęły sektorówkę, były świadome konsekwencji swojego zachowania i naruszyły przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pomogły też uniknąć odpowiedzialności tym, które odpaliły race. Wszystkim siedmiu obwinionym sąd wymierzył kary grzywny po 2 tys. zł i zastosował wobec nich zakaz wstępu na imprezy masowe na okres dwóch lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Sierż. Jurkun poinformował również, że policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości osób, które używały pirotechniki w postaci świec dymnych i świetlnych lub petard w trakcie kolejnych meczów w Olsztynie i naruszyły w ten sposób przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jak przypomniał, mecze rozgrywane na stadionie Stomilu są dokumentowane audiowizualnie przez policję, co ma na celu zgromadzenie ewentualnego materiału dowodowego wobec osób stwarzających niebezpieczeństwo w trakcie wydarzenia.

autor: Marcin Boguszewski

Wyniki, terminarz i tabela I Ligi