Siedem osób zakażonych i 10 kolejnych w kwarantannie. To pokłosie ostatniego meczu Podbeskidzia z Odrą Opole, po którym kobieta z objawami zarażenia zgłosiła się do sanepidu. Koronawirusa potwierdzono także u kibiców, którzy przebywali obok niej.

Jak donosi tvn24.pl aż u czterech kibiców Podbeskidzia potwierdzono koronawirusa. Do zakażenia doszło podczas spotkania drużyny z południa Polski przeciwko Odrze Opole.



Dzięki wygranej w meczu (4-3), gracze Podbeskidzia zapewnili sobie miejsce w Ekstraklasie.



- Do sanepidu w Bielsko-Białej zgłosiła się osoba z objawami zakażenia koronawiusa. Wynik okazał się dodatni - potwierdziła rzecznika wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, w rozmowie z portalem.



Późniejsze badania potwierdziły, że zakaziły się również trzy osoby, które siedziały blisko kobiety. Pozytywny wynik stwierdzono także u trzech osób z otoczenia zarażonych.



Kwarantanną zostało natomiast objętych kolejnych 10 osób, z którymi zakażeni kibice mieli kontakt po meczu. Do tej pory w Polsce stwierdzono ponad 43 tysiące przypadków zarażeń, a wirus zabił powyżej 1600 osób.



