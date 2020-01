1. liga. Joan Roman ponownie w Miedzi Legnica

Joan Roman został piłkarzem pierwszoligowej Miedzi Legnica. Hiszpan już w zeszłym sezonie był zawodnikiem zespołu z Dolnego Śląska, a jeszcze wcześniej występował w Śląsku Wrocław.

Roman był piłkarzem jeszcze wówczas ekstraklasowej Miedzi w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Zagrał wówczas w 12 meczach, w których zdobył pięć goli. Po spadku legnickiej ekipy do pierwszej ligi Hiszpan przeniósł się do greckiego Panetolikos, gdzie w sumie wystąpił w ośmiu spotkaniach strzelając jednego gola i notując jedną asystę. Teraz ponownie wraca do klubu z al. Orła Białego.

"Wróciłem, bo zawsze czułem się w Legnicy jak w domu. Bardzo lubię to miasto i klub. Jestem szczęśliwy, że ponownie będę grał w Miedzi" - powiedział zawodnik po podpisaniu półrocznej umowy z opcją przedłużenia na kolejne dwa sezony.

Dla Romana będzie to już trzecie podejście do polskiej piłki, bo poza Miedzią w sezonie 2016/17 bronił barw Śląska Wrocław. Jeszcze wcześniej był piłkarzem m.in. Manchesteru City, Villarealu i grał w zespole B słynnej Barcelony.

Roman jest już czwartym piłkarzem sprowadzonym zimą przez Miedź. Wcześniej do zespołu Dominika Nowaka dołączyli Adam Chrzanowski, Chorwat Josip Soljic i Hiszpan Omar Santana. Ten ostatni również w poprzednich rozgrywkach grał w zespole z Legnicy, ale po spadku pożegnał się z zespołem. Przez pół roku nie miał żadnego klubu i teraz powrócił na Dolny Śląsk.

Po rundzie jesiennej Miedź w tabeli pierwszej ligi zajmuje szóste miejsce. Do pierwszej Warty Poznań traci dziewięć punktów a do drugiej Stali Mielec siedem.



