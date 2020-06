Trenerem Miedzi Legnica został 46-letni Ireneusz Kościelniak, poinformował klub z Dolnego Śląska. Zastąpił on Dominika Nowaka.

Nowy szkoleniowiec pierwszoligowca w przeszłości jako zawodnik grał m.in. w GKS-ie Katowice, Pogoń Szczecin, Amice Wronki czy Górniku Zabrze - w sumie w Ekstraklasie rozegrał 143 mecze. Był także trenerem Polonii Bytom, a także pracował w sztabach reprezentacji Polski U-20, U-19, U-18 i U-16. Jego asystentem w Miedzi będzie Wojciech Łobodziński.

"To dla mnie duże wyzwanie, ale też ogromna szansa. Bardzo wierzę w ten zespół. Ale na razie ma on swoje problemy, które szybko musimy rozwiązać. Przede wszystkim trzeba poprawić grę w obronie całej drużyny. To musi być monolit" - powiedział Kościelniak, cytowany przez internetową stronę klubu.



Trener, ze względu na izolację i badania na koronawirusa, nie będzie mógł spotkać się bezpośrednio z dziennikarzami. "Przed nami mnóstwo pracy, najbliższy mecz już w sobotę. Dlatego proszę dziennikarzy o wyrozumiałość i czas. Najważniejsze są najbliższe mecze, musimy poprawić grę i wyniki" - zaapelował.



