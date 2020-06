GKS Tychy zremisował z Zagłębiem Sosnowiec 1-1 w meczu kończącym 23. kolejkę pierwszej ligi. Wyrównującą bramkę dla gospodarzy, na sekundy przed końcem, zdobył Łukasz Moneta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bardzo znana agentka może przejąć klub piłkarski w Rumunii. Wideo INTERIA.TV Prowadzenie w 33. minucie objęli piłkarze z Sosnowca. Wtedy rzut karny wykorzystał Fabian Piasecki.

Reklama

Tyszanie do ostatniej chwili walczyli o przynajmniej jeden punkt. Udało im się w doliczonym czasie gry. Po stałym fragmencie Moneta uderzeniem głową skierował piłkę do siatki.



Tym samym niewiele zabrakło Krzysztofowi Dębkowi, opiekunowi Zagłębia, do zwycięstwa w debiucie na ławce.

Spotkanie z powodu pandemii koronawirusa rozgrywane było bez udziału publiczności.



W drugim czwartkowym meczu Radomiak zremisował bezbramkowo z Odrą Opole.