Pierwszoligowy piłkarski GKS Tychy sprzedaje wirtualne, symboliczne bilety na mecz ze Stalą Mielec, co ma pomóc klubowi w sytuacji zawieszenia rozgrywek z powodu epidemii koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Messi przyłączył się do akcji. Gwiazdor zachęca do pozostania w domu. Wideo INTERIA.TV

"To trudny czas dla nas wszystkich. Mimo wiosennej aury trybuny naszego stadionu muszą pozostać puste z powodu epidemii. Zwracam się do kibiców o pomoc naszemu klubowi, możecie kupić wirtualne bilety na mecz ze Stalą Mielec" - powiedział prezes klubu Leszek Bartnicki w piątkowym apelu do sympatyków GKS-u.

Reklama

Nazwiska kupujących te nietypowe bilety znajdą się na koszulkach meczowych zespołu przygotowanych na kolejny sezon.

"Mam nadzieję, że te koszulki będą nazwiskami wypełnione" - dodał prezes.

Każdy z kibiców może kupić nieograniczoną liczbę takich biletów-cegiełek.

Z powodu epidemii koronawirusa polska ekstraklasa piłkarska, a także 1. i 2. liga zawiesiły rozgrywki co najmniej do 26 kwietnia - poinformowano w piątkowych komunikatach. Początkowo mecze były odwołane do końca marca.

Mecz tyszan ze Stalą w 25. kolejce był planowany zgodnie z terminarzem na 30 marca.

GKS po zimowej przerwie rozegrał dwa oficjalne mecze. W lidze przegrał na wyjeździe z Chrobrym Głogów 1-5, a potem u siebie po dogrywce uległ ekstraklasowej Cracovii 1-2 w ćwierćfinale Pucharu Polski.

W tym drugim spotkaniu drużynę gospodarzy poprowadził Ryszard Komornicki, który został tymczasowym trenerem, zastępując na tym stanowisku innego byłego reprezentanta Polski Ryszarda Tarasiewicza. Ten ostatni pracował z zespołem od 10 października 2017.

Autor: Piotr Girczys