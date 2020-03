1. liga. Finansowe cięcia w Zagłębiu

Od 15 do 45 procent obniżone zostaną do czerwca wynagrodzenia w Zagłębiu Sosnowiec prowadzącym drużynę 1-ligowych piłkarzy. "Najwięcej zarabiający stracili najwięcej, ale też najwięcej im zostało" - wyjaśnił dyrektor sportowy klubu Robert Tomczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roberto Firmino daje koncerty na instagramie. Śpiewa z żoną i córkami. Wideo INTERIA.TV

Powodem tych cięć w ekipie spadkowicza z ekstraklasy jest przerwa w rozgrywkach wywołana pandemią koronawirusa.

Reklama

"Podzieliliśmy pracowników klubu na cztery przedziały wysokości zarobków i procentowo określiliśmy obniżenie wynagrodzenia od 15 do 45 procent" - dodał Tomczyk cytowany w klubowym komunikacie.

Klub przyjął zasadę, że poniżej określonej wysokości nie będzie obcinał pensji. Głównie dotyczy to pracowników administracji, ale też wielu młodych piłkarzy.

"Spotkanie z radą drużyny trwało kilkanaście minut. Przedstawiłem zawodnikom sytuację spółki i plan działania na najbliższy czas. Wykazali się ogromną empatią i zrozumieniem sytuacji. Także wobec faktu, że najbliższą pensję dostaną w ratach. W ciągu kilku godzin cała drużyna, jak jeden, dała zwrotną informację o zgodzie na obniżenie kontraktów. Dostałem też kilka smsów z podziękowaniami za merytoryczne wyjaśnienie i sprawiedliwe rozwiązania" - stwierdził prezes Zagłębia Marcin Jaroszewski.

Sporej części zarobków zrzekli się także pozyskani zimą piłkarze, m.in. wypożyczony z Cracovii hiszpański napastnik Rubio, który już przechodząc do Zagłębia stracił finansowo.

O połowę spadną również "bonusy" po ewentualnym wznowieniu rozgrywek. Zawodnicy zwrócili się do zarządu z prośbą o wypłatę pieniędzy tylko w przypadku, gdyby wywalczyli awans do ekstraklasy. Zostanie to zawarte w aneksach do kontraktów.

Drużyna prowadzona przez trenera Dariusza Dudka zajmuje po 22 kolejkach 9. miejsce w tabeli 1. ligi.

Autor: Piotr Girczys

gir/ co/