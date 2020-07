Olimpia Grudziądz dołączyła do Wigier Suwałki i Chojniczanki Chojnice. Razem z nimi spadła z 1. ligi piłkarskiej, po remisie w ostatniej kolejce z Sandecją 0-0. Stawkę zespołów, które w barażach powalczą o awans do Ekstraklasy, uzupełnił Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Wielką fetę zorganizowała Stal Mielec, która wreszcie wraca do Ekstraklasy.

Półfinały barażów Radomiak - Miedź Legnica i Warta - Bruk-Bet odbędą się już 28 lipca, transmisje w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra (godz. 17:10 z Radomia i 20:40 z Grodziska Wielkopolskiego, gdzie rywali podejmuje Warta).

Zwycięzcy tych meczów 31 lipca o godz. 17:40 zmierzą się o awans do elity na boisku zespołu, który zakończył sezon na wyższym miejscu w tabeli. Transmisja w Polsacie Sport Extra. Już przed tym weekendem wiadomo było, że do najwyższej klasy rozgrywkowej bezpośrednio awansują Podbeskidzie Bielsko-Biała i Stal Mielec - w sobotę Stal Mielec wygrała z Chojniczanką 4-1 i wyprzedziła dotychczasowego lidera, który uległ Chrobremu Głogów 0-1). Natomiast miejsca w turnieju barażowym pewne miały już Warta Poznań (w sobotę 1-2 ze Stomilem Olsztyn), Radomiak Radom (0-4 z Puszczą Niepołomice) i Miedź Legnica (1-1 z GKS Jastrzębie).

Nieznany był czwarty uczestnik, którym mogły zostać: Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Chrobry Głogów, Puszcza Niepołomice lub GKS Tychy. Bruk-Bet, jako zespół zajmujący przed tą kolejką szóste miejsce był w najlepszej sytuacji i miał wszystko w swoich rękach.

Niecieczanie z kłopotami, ale jednak wykorzystali tę uprzywilejowaną pozycję i wygrali z Odrą Opole 1-0 po golu Piotra Wlazły z rzutu karnego na ok. kwadrans przed zakończeniem spotkania.

Niepocieszony może być zatem Chrobry Głogów, który mimo zwycięstwa na wyjeździe z dotychczasowym liderem Podbeskidziem 1-0 zakończył rozgrywki na siódmej pozycji i do Ekstraklasy awansować może najwcześniej w przyszłym sezonie. Także Puszcza (4-0 z Radomiakiem) i GKS Tychy (1-0 z GKS-em Bełchatów) wygrały swoje spotkania, ale nie poprawiły pozycji w tabeli.