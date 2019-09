Dariusz Marzec został trenerem pierwszoligowych piłkarzy PGE FKS Stali Mielec. Zastąpił Artura Skowronka, z którym władze mieleckiego klubu postanowiły zakończyć współpracę.

W tabeli mielczanie zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 19 punktów. Jednak ostatnio można było mieć dużo zastrzeżeń do ich gry. W sobotę pokonali co prawda GKS Bełchatów 1-0 (jedyny gol padł po rzucie karnym), ale wcześniej dwa mecze przegrali (0-1 ze Stomilem Olsztyn i 1-2 z GKS Tychy). Władze klubu z Podkarpacia nie ukrywają, że celem na ten sezon jest awans do ekstraklasy.

Jak poinformowała Stal, Marzec oficjalnie rozpocznie pracę w poniedziałek.

"Urodził się 14 września 1969 roku w Krakowie. Jako piłkarz występował na pozycji pomocnika i grał między innymi w Wiśle Kraków, GKS Katowice, AE Larisa czy Górniku Zabrze. Jest wychowankiem Wisły, dla której zdobył 33 gole w 193 meczach ligowych. Posiada licencję trenerską UEFA Pro. Pracował jako szkoleniowiec w drużynach młodzieżowych Wisły Kraków, był asystentem trenera w ekstraklasowym Górniku Łęczna, prowadził również KKS Kalisz" - przypomniano w niedzielnym komunikacie klubu.

Skowronek został trenerem dwukrotnych mistrzów Polski (1973 i 1976) ósmego czerwca 2018 roku (wówczas zastąpił Zbigniewa Smółkę, który zrezygnował z tej funkcji po zakończeniu sezonu 2017/18). W trakcie bieżącego sezonu miał dwie propozycje pracy w zespołach ekstraklasowych, Wiśle Płock i KGHM Zagłębiu Lubin. Z obu jednak nie skorzystał.

Następny mecz ligowy Stal rozegra w sobotę. Na wyjeździe zmierzy się ze Stomilem Olsztyn. Wcześniej - w środę - rozegra spotkanie pierwszej rundy Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz (także na wyjeździe).



autor: Rafał Czerkawski

1. liga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy