0:7 z Wisłą Kraków. Były reprezentant Polski nie mógł milczeć. "Próbowałem wszystkiego"

Fani Wisły Kraków mieli powody do świętowania po wyjazdowym spotkaniu ich ulubieńców do Pruszkowa, w ramach 6. kolejki Betclic 1. ligi. Tamtejszy Znicz, który już na starcie nowego sezonu stał się czerwoną latarnią ligi, zgodnie z przewidywaniami przedmeczowymi, przegrał starcie z "Białą Gwiazdą". Niewiele osób spodziewało się jednak, że może polec tak wysoko.

Wisła urządziła sobie prawdziwy maraton strzelecki, a wynik zatrzymał się na 7:0 dla przyjezdnych. Porażka z "Białą Gwiazdą" to tylko wierzchołek góry lodowej, bo do tej pory Znicz nawet nie zremisował. Stan rzeczy postanowił następnego ranka skomentować jeden z największych gwiazdorów drużyny, Radosław Majewski.

Upokarzające 0:7 od Wisły Kraków. Radosław Majewski musiał zabrać głos. Mówi o dole

- Do sympatyków, do was…tych którzy mnie śledzą przez całą karierę… Nigdy nie byłem w sytuacji w piłce, w której aktualnie się znalazłem. Będąc częścią zespołów zawsze charakteryzuje się momentami, w których byłem dumny jako piłkarz i gotowy mierzyć się z każdym wyzwaniem. Wróciłem po ciężkich kontuzjach, miałem swoje prywatne problemy (wiadomo - każdy je ma) dziś indywidualnie nie wiem jak zarządzić kryzysem, który jest od początku sezonu. Bardzo chciałbym to zmienić i to chyba największy challenge indywidualny z całej mojej kariery, jeżeli to się uda to będzie piękne zakończenie… (pis. oryg.) - rozpoczął.

Prośba żebyście wiedzieli, że próbowałem wszystkiego co zdobyłem przez lata doświadczeń. Z boku wygląda to, że nie umiemy totalnie nic, uwierzcie mi że w takich momentach mentalnie jesteś w dole zakopany, odechciewa się, robisz rzeczy których normalnie byś nie robił, zmieniasz i kombinujesz, żeby było lepiej, a jest tylko gorzej

Były reprezentant Polski pokusił się nawet o porównanie, że łatwiej jest wrócić do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych, bowiem tam jest jasno ułożony plan, który wymaga rehabilitacji, ciężkiej pracy i czasu. W sytuacji, w jakiej obecnie znalazł się Znicz, nie potrafi on znaleźć tak prostego wyjścia.

Na zakończenie swojego obszernego wpisu Majewski dodał, że słowa znajdujące się w poście są pisane przez niego o 4 nad ranem, kiedy to zastanawia się wciąż nad sytuacją, w jakiej znalazł się klub.

Po sześciu kolejkach Betclic 1. ligi, Znicz nie ma na swoim koncie ani jednego punktu, a jego bilans wynosi 6 bramek zdobytych i aż 25 straconych. To oczywiście przekłada się na ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

Górnik Łęczna, znajdujący się pozycję wyżej, potrafił do tej pory zanotować, chociaż trzy remisy, a będąca na pierwszym miejscu spadkowym Stal Mielec ma na swoim koncie wygraną (5:4 ze Zniczem) oraz remis.

Radosław Majewski obecnie, w barwach Znicza Pruszków Piotr Matusewicz/East News East News