0:6 na inaugurację. Kibice nie wytrzymali w trakcie meczu. Cios w prezesa
Lechia Gdańsk to spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy. Klub z wybrzeża chciałby z pewnością jak najszybciej wrócić do krajowej elity, ale początek sezonu nie napawa optymizmem. Najbardziej znanym kibicem Lechii jest prezydent Karol Nawrocki, który nie kryje się ze swoimi kibicowskimi sympatiami. Tymczasem jego "koledzy po szalu" nie wytrzymali i zaatakowali właściciela klubu, Paolo Urfera.
Lechia Gdańsk w poprzednim sezonie pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą i teraz występuje na szczeblu Betclic 1. Ligi. Zespół na początku tego sezonu oparty jest na nastolatkach i wychowankach klubu bez większego doświadczenia na tym poziomie. Jest to efekt zakazu transferowego nałożonego na klub przez PZPN. Właściciel i prezes Lechii Paolo Urfer ostatnio spłacił część zaległych pensji więc piłkarska centrala w piątek (31 lipca) cofnęła zakaz i pozwoliła zarejestrować nowych piłkarzy.
Sytuacja w zespole nie jest jednak idealna. Lechia przed tygodniem przegrała 0:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a w piątkowy wieczór w takim samym stosunku uległa Warcie Poznań.
Kibice Lechii zaatakowali prezesa. Wymowny transparent
W trakcie meczu z beniaminkiem z Poznania kibice Lechii zaprezentowali oprawę, która bezpośrednio uderzała we właściciela klubu. - "Paolo Urfer poniesie odpowiedzialność za nieodwracalne szkody wyrządzone naszemu klubowi" - brzmiał napis.
Była to parafraza jednego z komunikatów, który Urfer napisał tuż przed startem sezonu 2026/27. Nie zabrakło także wulgarnych okrzyków.
Lechia po dwóch ligowych kolejkach ma na koncie zero punktów i bilans bramkowy 0:6. W sobotę (8 sierpnia) zmierzy się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała.