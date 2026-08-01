Lechia Gdańsk w poprzednim sezonie pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą i teraz występuje na szczeblu Betclic 1. Ligi. Zespół na początku tego sezonu oparty jest na nastolatkach i wychowankach klubu bez większego doświadczenia na tym poziomie. Jest to efekt zakazu transferowego nałożonego na klub przez PZPN. Właściciel i prezes Lechii Paolo Urfer ostatnio spłacił część zaległych pensji więc piłkarska centrala w piątek (31 lipca) cofnęła zakaz i pozwoliła zarejestrować nowych piłkarzy.

Sytuacja w zespole nie jest jednak idealna. Lechia przed tygodniem przegrała 0:3 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a w piątkowy wieczór w takim samym stosunku uległa Warcie Poznań.

Kibice Lechii zaatakowali prezesa. Wymowny transparent

W trakcie meczu z beniaminkiem z Poznania kibice Lechii zaprezentowali oprawę, która bezpośrednio uderzała we właściciela klubu. - "Paolo Urfer poniesie odpowiedzialność za nieodwracalne szkody wyrządzone naszemu klubowi" - brzmiał napis.

Była to parafraza jednego z komunikatów, który Urfer napisał tuż przed startem sezonu 2026/27. Nie zabrakło także wulgarnych okrzyków.

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Lechia po dwóch ligowych kolejkach ma na koncie zero punktów i bilans bramkowy 0:6. W sobotę (8 sierpnia) zmierzy się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Kibice Lechii Gdańsk Piotr Matusewicz East News

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