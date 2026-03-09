Wisła Kraków - Miedź Legnica w 25. kolejce Betclic 1. Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 13 marca 2026 godz. 20:30
Wisła Kraków powraca po… pauzie w poprzedniej kolejce do gry. Sprawa braku przyjazdu „Białej Gwiazdy” do Wrocławia na mecz ze Śląskiem była bardzo głośna i czas pokaże, jak ona się zakończy. Drużyna z Krakowa musi z pewnością skupić się już na wygraniu kolejnego spotkania tym bardziej, że ostatnie trzy tylko zremisowała. Miedź Legnica jest jednak bardzo niewygodnym rywalem dla Wisły, co pokazują ostatnie pojedynki między tymi zespołami. Zapraszamy na relację na żywo.