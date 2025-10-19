Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków w 13. kolejce Betclic 1. Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 20 października 2025 godz. 19:00Na zakończenie 13. kolejki Betclic 1. ligi, Puszcza Niepołomice zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków. Zespół z Niepołomic jest tuż nad strefą spadkową i ma tyle samo punktów, co znajdująca się w niej Stal Mielec. „Biała Gwiazda” z kolei ma pięć punktów przewagi nad wiceliderem z Wrocławia i w przypadku zwycięstwa, mocno „odjechałaby” rywalom. Faworytem są goście z Krakowa, ale czy to potwierdzi się na murawie? Zapraszamy na relację na żywo.