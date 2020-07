Purece trafił do siatki, ale był na spalonym.

To ważny gol dla Termaliki, bo Chrobry prowadzi z Podbeskidziem i w przypadku remisu niecieczanie spadli by za drużynę z Głogowa i wupadliby też z miejsca barażowego.

Tymczasem Zagłębie Sosnowiec prowadzi z Wigrami Suwałki i oddala się od strefy spadkowej. W coraz gorszej sytuacji jest za to Odra. Przy takim wyniku w Niecieczy spada na 13. miejsce.

Stal prowadzi już 2-1 z Chojniczanką i w obecności klubowej legendy, Grzegorza Laty, rozpoczyna świętowanie awansu do PKO Ekstraklasy.

Skończyły się już wszystkie spotkania. Stal pokonała Chojniczankę, a Podbeskidzie przegrało z Chrobrym. Dzięki temu to mielczanie wygrywają I ligę.

W rywalizacji o awans do PKO Ekstraklasy liczą się jeszcze cztery zespoły, które zagrają między sobą. Warta Poznań zmierzy się z Bruk-Betem, a Radomiak z Miedzią Legnica. Zwycięzcy tych spotkań będą rywalizować o jedno miejsce dla beniaminka PKO Ekstraklasy.

Po bezbramkowym remisie z Sandecją, Olimpia spada do drugiej ligi. Wcześniej pewne spadku były już Chojniczanka i Wigry Suwałki