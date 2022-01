]

O sprawie rozpisują się brazylijskie media. Z Flamengo pożegnał się bowiem jeden z trenerów asystentów - Mauricio Souza, który wcześniej z powodzeniem prowadził drużyny młodzieżowe.



Teraz został wykluczony ze sztabu Flamengo, a winą za to obarczył Paulo Sousę, który chce ograniczyć się do swoich najbliższych współpracowników.





Brazylijskie media piszą o efekcie sprowadzenia Paulo Sousy do Flamengo

W sobotę z klubem pożegnał się Cesar Andrade, ekspert od technologii i zbierania danych o przeciwnikach. Wprawdzie sam złożył dymisję, ale brazylijscy dziennikarze są pewni, że ma to związek z przybiciem Paulo Sousy i jego asystentów.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulo Sousa, czyli sprzedawca marzeń. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport