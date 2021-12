O sprawie Paulo Sousy napisano i powiedziano już wiele. Szkoleniowiec, który od stycznia pracuje z Polską chce rozwiązać wiążącą go z PZPN umowę za porozumieniem stron i odejść do Flamengo. Prezes naszego związku, Cezary Kulesza zdecydowanie odmówił, a temat póki co, przynajmniej oficjalnie, utknął w martwym punkcie.

Paulo Sousa rozmawiał z innym klubem

Medialne plotki sugerowały, że zainteresowane zatrudnieniem Sousy było nie tylko Flamengo, ale i inny, brazylijski klub - Internacional Porto Alegre. Dyrektor sportowy zespołu, Paulo Bracks w rozmwie z "ESPN" potwierdził te doniesienia, ale zaznaczył, że zespół zerwał rozmowy po tym jak zrozumiał, że nie jest jedyną z możliwych dla Sousy opcji. Ostatecznie postawił na Alexandra Medinę.



- Dotarliśmy w negocjacjach do momentu, gdy pojawiło się odrzucające słowo "aukcja". Nie będziemy się licytować. Gdybyśmy wiedzieli, że coś takiego ma być konieczne, nawet nie podejmowalibyśmy rozmów - przyznał.



Prezes PZPN, Cezary Kulesza na środę zwołał nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W jego trakcie rozmawiać będzie się o przyszłości Sousy.



