- Selekcjoner zaplanował na najbliższy weekend wyjazd do Anglii, gdzie gra duża grupa naszych reprezentantów - powiedział rzecznik i menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Michałem Białońskim dla Interii.



Przypomnijmy, że w Premier League bądź w Championship występuje kilku kandydatów do gry w biało-czerwonych barwach: Jan Bednarek, Kamil Jóźwiak, Michał Helik i ciągle czekający na pierwsze minuty w tym sezonie Przemysław Płacheta, który na razie nie może się przebić do kadry meczowej Norwich City.



Okazuje się jednak, że nie tylko z nimi chciał rozmawiać Portugalczyk. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z serwisu "Meczyki.pl" Sousa zaplanował w kalendarzu również rozmowy z Mattym Cashem, zawodnikiem Aston Villi, który chciałby występować w naszej reprezentacji. Złożył już odpowiednie dokumenty i niebawem zapewne uzyska polski paszport. Selekcjoner naszej reprezentacji ma zamiar go lepiej poznać i ocenić, czy pasowałby do jego drużyny.



KK



Reklama