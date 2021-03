Nowy trener reprezentacji Paulo Sousa odwiedził hotel Remes w Opalenicy, który na przełomie maja i czerwca będzie miejscem ostatniego zgrupowania polskich piłkarzy przed mistrzostwami Europy. - Selekcjoner był pod wrażeniem standardu naszego ośrodka - powiedział dyrektor obiektu Jakub Wrobiński.

Sousa od poniedziałku przebywa w Polsce i wraz ze sztabem przygotowuje się do zbliżających się meczów eliminacji mistrzostw świata w Katarze, ale również do Euro. Wraz ze swoimi współpracownikami Portugalczyk we wtorek przebywał w Opalenicy, gdzie biało-czerwoni będą szlifować formę przed turniejem. Szkoleniowiec jeszcze przed przybyciem do ośrodka doskonale wiedział, czego może się spodziewać, gdyż hotel Remes w trakcie Euro 2012 był bazą pobytową jego rodaków. Informację na temat hotelu miał więc z pierwszej ręki.

- Trener Sousa dostał mocną rekomendację naszego hotelu przede wszystkim od swojej federacji. Poza tym zna wiele osób, które tutaj gościły, a także wie, jakie drużyny nas odwiedzały. Przyznał, że nasz ośrodek jest już znany w całej Europie - powiedział PAP dyrektor Wrobiński.

Jak dodał, selekcjoner interesował się wieloma detalami, ale przede wszystkim chciał obejrzeć boiska. Wybrał dwie płyty, na których piłkarze będą trenować.

- Obejrzeliśmy też m.in. budynek, w którym chcemy stworzyć centrum prasowe. Będzie ono zlokalizowane mniej więcej w tym samym miejscu co podczas Euro 2012. Oczywiście to czy w ogóle ono powstanie, będzie też zależeć od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa - wyjaśnił.

Przygotowania w Opalenicy

Wrobiński nie ukrywa, że dla Sousy szczególne znaczenie ma fakt, że reprezentacja będzie miała hotel na wyłączność.

- Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, jaki ciężar gatunkowy będą miały też dla niego mistrzostwa Europy. Dlatego fakt, że hotel będzie miał na wyłączność i nie będą przebywać w nim osoby z zewnątrz ma dla niego ogromne znaczenie. Po wizycie nie miał żadnych uwag. Uznał, że mamy wszystko, co jest potrzebne do pracy: boiska, sprzęt sportowy, strefę masażu, wellness. Będzie też możliwość rozluźnienia się, dysponujemy bowlingiem, stołami bilardowymi. Selekcjoner był pod wrażeniem standardu naszego hotelu - wyliczył dyrektor ośrodka.

Zgrupowanie kadry przed Euro rozpocznie się w Opalenicy 24 maja. 8 czerwca biało-czerwoni w ostatnim meczu kontrolnym przed turniejem zagrają w Poznaniu z Islandią. 10 lub 11 czerwca kadra wyleci do Irlandii, gdzie w trakcie mistrzostw będzie przebywać w Portmarnock Hotel&Golf Links pod Dublinem.

Sztab szkoleniowy kadry wieczorem pojawił się w Poznaniu na meczu ćwierćfinału Pucharu Polski Lecha z Rakowem Częstochowa. Trenerzy będą obserwować ewentualnych kandydatów do reprezentacji także w środowym spotkaniu Legii Warszawa z Piastem Gliwice.

autor: Marcin Pawlicki

lic/ cegl/

