W komunikacie PZPN przeczytaliśmy jedynie, że związek "w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie, do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy". Już wcześniej, prezes federacji, Cezary Kulesza zadeklarował jednak, że nie zgodzi się, by przychylić się do prośby Sousy i rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron.



PZPN rozwiąże umowę z Paulo Sousą?

Jaki będzie finał całej sprawy? Redakcji "Super Expressu" udało się zajrzeć za kulisy nadzwyczajnego posiedzenia zarządu PZPN, które odbyło się w środę. Jak udało jej się dowiedzieć, istnieje szansa, że umowa wiążąca obie strony zostanie rozwiązana jeszcze w tym roku, w dodatku... za porozumieniem stron. Sousa musiałby jednak wypłacić PZPN odszkodowanie.

Jaka byłaby jego wysokość? Redakcja dziennika, powołując się na pojawiające się w Brazylii informacje, mówi o kwocie 300 tysięcy euro.



Gdyby faktycznie doszło do rozstania z obecnym selekcjonerem, konieczne byłoby powołanie jego następcy, który poprowadzi kadrę w marcowych barażach o awans na mistrzostwa świata. Na giełdzie nazwisk pojawiali się już m.in. Adam Nawałka, Dick Advocaat, czy Alexandre Guimaraes.



