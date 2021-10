Paulo Sousa i Cristiano Ronaldo mają pod względem piłkarskim przede wszystkim dwie wspólne rzeczy - obaj grali dla reprezentacji Portugalii i obaj w pewnym momencie kariery występowali na boisku w koszulce lizbońskiego Sportingu. Obaj panowie nie mieli co prawda okazji pojawić się wspólnie na murawie, ale jak przyznał w wywiadzie z "The Sunday Times" trener polskiej kadry, na temat Ronaldo dochodziły do niego pochlebne opinie już w czasie, gdy "CR7" miał ledwie 13 lat.

Paulo Sousa: Celebracja Cristiano Ronaldo jest jak oświadczenie

"Informacje, jakie otrzymywałem od jego trenerów wskazywały, że nawet wówczas był skupiony na tym, by osiągnąć tak wiele, jak się tylko da" - stwierdził Sousa. Szkoleniowiec nie krył też w rozmowie z gazetą, że robi na nim wrażenie to, w jaki sposób Ronaldo celebruje swoje bramki.



"Niesamowicie podobała mi się ta 'cieszynka'" - powiedział Sousa w kontekście celebracji Cristiano Ronaldo w niedawnym meczu Manchesteru United z Villarrealem, kiedy to napastnik dosłownie w ostatniej chwili dał zwycięstwo "Czerwonym Diabłom". Po strzeleniu gola zdjął koszulkę i podrzucił ją bardzo wysoko, a potem w swoim stylu podbiegł do narożnika boiska, by dzielić się radością razem z fanami.



"Każde uczczenie gola z jego strony to oświadczenie: Jestem tu" - dodał Paulo Sousa odnosząc się do ikonicznej "cieszynki" zawodnika, składającej się z charakterystycznych podskoków, pewnego obrotu i okrzyku "Si".



Paulo Sousa: Robert Lewandowski jest bardzo wymagający

W wywiadzie Sousa skomentował także swoją współpracę z Robertem Lewandowskim. O kapitanie polskiej kadry wypowiedział się w samych superlatywach.



"Zawsze jest wymagający wobec mnie i mojego sztabu" - stwierdził trener. "Za każdym razem, gdy rozmawiamy o naszych rywalach, prezentujemy różne analizy i wyjaśniamy meczową strategię, on zawsze ma jakieś pytania" - dodał.



"To jest jeden z najbystrzejszych zawodników, z jakimi miałem okazję pracować, niezależnie od tego, czy mówimy o mojej karierze piłkarskiej, czy trenerskiej" - powiedział Sousa.



Paulo Sousa selekcjonerem reprezentacji Polski jest od 21 stycznia 2021 roku. Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Brzęczka.

