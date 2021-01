Paulo Sousa spotkał się z Robertem Lewandowskim. "Razem zawsze będziemy drużyną"

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa spotkał się z kapitanem kadry, Robertem Lewandowskim. Portugalczyk pochwalił się zdjęciem z tego wydarzenia na swoim twiterowym profilu.

Sousa zastąpił w roli selekcjonera Jerzego Brzęczka. Już wkrótce spotka się z polskimi mediami, a za sobą ma już rozmowę z Robertem Lewandowskim.

- To przyjemność i wielkie wyzwanie, gdy kapitan twojej reprezentacji to najlepszy piłkarz świata. Razem zawsze będziemy silniejsi i zajdziemy dalej. Razem zawsze będziemy drużyną. Zróbmy to! - napisał Sousa na swoim twitterowym profilu.





Nowy selekcjoner po raz pierwszy poprowadzi Polaków 25 marca, w meczu eliminacji mistrzostw świata z Węgrami.



TC





