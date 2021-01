Paulo Sousa podczas czwartkowej konferencji prasowej został poproszony o porównanie Roberta Lewandowskiego z Cristiano Ronaldo.

Sousa w czwartek po raz pierwszy spotkał się z polskimi mediami i odpowiedział na szereg pytań dotyczących przyszłości kadry, stylu gry, ale i - Roberta Lewandowskiego.

Gdy został zapytany o to, czy wyżej ceni umiejętności Polaka, czy swojego rodaka - Cristiano Ronaldo odpowiedział bardzo dyplomatycznie, choć podkreślił klasę naszego snajpera.



- Lewandowski jest obecnie najlepszy na świecie. Jego kariera rozwija się znakomicie. Jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo, to on jest już legendą, ale zarówno on jak i Robert potrzebują za sobą zespołu - przekazał.



