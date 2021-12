Paulo Sousa skierował oficjalny komunikat do polskich kibiców po tym, jak opuszcza fotel selekcjonera reprezentacji Polski.



Portugalczyk podziękował fanom, a także byłemu prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi za zatrudnienie go swego czasu na tym stanowisku.



- Chcę powiedzieć "dziękuję" każdemu z was za to wzbogacające doświadczenie, będące zaszczytem - podkreślił. - A Zbigniewowi Bońkowi za szansę podjęcia pracy w tym wspaniałym kraju, Polsce.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Adam Nawałka wróci na dłużej do kadry? "Myślę, że na dwa mecze się nie zgodzi". WIDEO INTERIA.TV

Portugalczyk podziękował też swoim byłym podopiecznym, czyli kadrowiczom. - Dziękuję wam za doświadczenie nauki, ewolucję i za waszą ciężką pracę - zaznaczył.





Paulo Sousa odchodzi. "Do zobaczenia w Katarze!"

Reklama

Nie zapomniał też o innych pracownikach PZPN. - Za to, że zawsze dostawaliśmy od Was najlepsze możliwe warunki do pracy i osiągania naszych celów - podkreślił. Kibicom podziękował w szczególności za "wsparcie dla naszej drużyny, w dobrych czasach i w czasach wyzwań".



- Do zobaczenia w Katarze! - zakończył Sousa.





Instagram Post

JK

Czytaj także: Paulo Sousa odchodzi