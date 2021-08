Pod wodzą trenera z Portugalii Polska zakończyła zmagania w Euro 2020 bez zwycięstwa, ulegając 1-2 Słowacji i 2-3 Szwecji oraz remisując 1-1 z Hiszpanią. W kraju powszechna była krytyka tego występu, gdyż wyjście z grupy wydawało się dla "Biało-Czerwonych" obowiązkiem.

Trener aktualnie przygotowuje drużynę do kolejnych spotkań eliminacji mistrzostw świata. Jego kontrakt jest ważny do zakończenia zmagań, w których aktualnie - po trzech kolejkach - Polska zajmuje w swojej grupie eliminacyjnej dopiero czwarte miejsce, za Anglią, Węgrami i Albanią.



Jak informował w poniedziałek serwis "Sport.pl", Sousa miał po nieudanym Euro rozglądać się za nową drużyną i miał być proponowany szeregowi włoskich ekip, między innymi - Fiorentinie. Do tych doniesień odniósł się agent trenera w rozmowie z Włodarczykiem. Jak tłumaczy, sytuacja wyglądała zupełnie odwrotnie - to kluby pytały o jego podopiecznego. - Latem otrzymaliśmy trzy propozycje od drużyn, które były zainteresowane jego zatrudnieniem - zdradził. Jak zaznaczył, Portugalczyk w komplecie je odrzucił, a wszystkie inne informacje pojawiające się w temacie to jedynie plotki.



Pod wodzą Sousy Polacy rozegrali dotąd osiem spotkań. Wygrali tylko jedno - z San Marino.



