Paulo Sousa ma we wtorek zapłacić odszkodowanie za zerwanie kontraktu

Paulo Sousa

​Paulo Sousa, selekcjoner reprezentacji Polski, zapłaci we wtorek do końca dnia odszkodowanie za przedterminowe zerwanie umowy z PZPN-em, podały we wtorek media w Brazylii oraz Portugalii. Kwota ta, która miałaby ułatwić Sousie rozpoczęcie pracy z klubem Flamengo z Rio de Janeiro, oscyluje ich zdaniem na poziomie 300 tys. euro.

Zdjęcie Paulo Sousa / Piotr Nowak / PAP