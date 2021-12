Sytuacja wokół Sousy zmieniała się w ostatnich dniach bardzo dynamicznie. Jeszcze podczas świąt Bożego Narodzenia prezes PZPN, Cezary Kulesza informował, że choć szkoleniowiec poprosił o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, związek nie wyrazi na to zgody.

Paulo Sousa już zapłacił PZPN? Zaskakujące doniesienia mediów

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Roman Kołtoń: Paulo Sousa już nigdy nie poprowadzi reprezentacji Polski. WIDEO INTERIA.TV

Inne informacje zaczęły wypływać do mediów po środowym posiedzeniu członków zarządu PZPN. Sebastian Staszewski z Interii donosi, że trener, by rozstać się z naszą kadrą musi wypłacić federacji 300 tysięcy euro.



Co ciekawe, "Globo" donosi, że Sousa... już zapłacił, a strony wypracowały tak wyczekiwane przez niego porozumienie. "Trener wyegzekwował jednostronną klauzulę wypowiedzenia (...) Po ogłoszeniu rozstania z reprezentacją Polski podjęcie pracy w Flamengo jest tylko kwestią czasu" - czytamy.



Wszystko wskazuje więc na to, że PZPN stanie przed koniecznością wyboru nowego selekcjonera. Na giełdzie nazwisk pojawiali się już m.in. Adam Nawałka i Dick Advocaat.



TC