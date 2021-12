Paulo Sousa już pracuje nad pierwszym transferem?

Paulo Sousa

Odejście Paulo Sousy z reprezentacji Polski jest już niemal przesądzone. Choć oficjalnie jego umowa z Polskim Związkiem Piłki Nożnej nie została rozwiązana, to jednak teraz jest to kwestia formy rozstania, a nie tego, czy do niego dojdzie. Media w Brazylii donoszą zresztą, że Portugalczyk już pracuje nad transferem do swojego nowego klubu.

Zdjęcie Paulo Sousa / AFP