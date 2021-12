Paulo Sousa poprosił PZPN o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, na co prezes federacji, Cezary Kulesza nie wyraził zgody. Portugalczyk chce odejść do Flamengo, a media spekulują, kto mógłby go zastąpić. Nawet, gdyby niemal pewne przenosiny do "Kraju Kawy" nie wypaliły, trudno sobie bowiem wyobrazić, by nadal pracował z naszą drużyną narodową.

Ciekawą i zaskakującą kandydaturę przedstawił dziennikarz serwisu "Sportowefakty.wp.pl", Piotr Koźmiński. Według jego wiedzy z drużyną narodową chciały pracować Alexandre Guimaraes. To Brazylijczyk, który na koncie ma między innymi pracę z kadrami Panamy i Kostaryki. Trenował także kluby z Bliskiego Wschodu czy Indii. Nie ma jednak na koncie większych sukcesów.



Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że z Polską chciałby pracować m.in. Jurgen Klinsmann (niegdyś selekcjoner reprezentacji Niemiec), a także Dick Advocaat (Holandia, Irak).



