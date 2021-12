Paulo Sousa w atmosferze skandalu pożegnał się z posadą selekcjonera reprezentacji Polski , a kibicom trudno przejść nad tym do porządku dziennego. I wcale nie rozpaczają za jego trenerskimi umiejętnościami, wszak nie można powiedzieć, aby osiągnął spektakularne sukcesy. Wręcz przeciwnie, odchodzi z dość mizernym bilansem - zdołał pokonać jedynie Andorę, Albanię i San Marino (każdego z tych rywali dwukrotnie).

Łatwiej wymienić jego porażki. Ma na koncie ma m.in. bardzo słaby występ na Euro 2020 oraz błędne decyzje, które zaważyły na losach rozstawienia w barażach na mundial w Katarze.

Fanom i dziennikarzom bardziej zatem rozchodzi się o fakt, że Sousa zostawił reprezentację w niełatwym położeniu - na chwilę przed trudnym pojedynkiem z Rosją. A przy okazji zawiódł zaufanie wielu ludzi, którzy uwierzyli w jego deklaracje pięknej, ofensywnej gry, radości z prowadzenia Biało-Czerwonych, w długofalowe plany funkcjonowania kadry.



Zdrajca, człowiek bez honoru. Wszystko, co powiedział Sousa, kiedy przejmował reprezentację, okazało się kłamstwem. Kibice faktycznie mogą się czuć oszukani. Trener obiecał nam ładny futbol, a tak nie było. Cel, który został postawiony przed Sousą nie został spełniony - podsumowywał Piotr Świerczewski na antenie Radia ZET.

Marek Szkolnikowski wulgarnie do Paula Sousy. Internauci zażenowani

Ostro postawę Paula Sousy ocenia także szef TVP Sport. Marek Szkolnikowski poświęcił byłemu już trenerowi reprezentacji Polski kilka wpisów na Twitterze. "Sprzedawca marzeń okazał się zwykłym akwizytorem. Sprzedał nam zestaw noży i garnków oraz wcisnął materac na odleżyny. Noże są tępe, garnki zardzewiałe, a od spania na materacu bolą plecy" - skomentował dezercję Portugalczyka.



Zwrócił się też bezpośrednio do Sousy. "Pamiętasz naszą wspólną kawę i piękne słowa o jedności, honorze, szacunku? Wychodzi na to, że jesteś nie tylko kłamcą, ale też tchórzem" - zaatakował 51-latka.

Na tym nie poprzestał. Wulgarnie skomentował nowe zdjęcie trenera z przedstawicielami brazylijskiego Flamengo: wiceprezesem Marcosem Brazą, prezesem Rodolfem Landimą i dyrektorem sportowym Brunem Spindelą. "Pie***l się za to pytanie" - napisał, nawiązując do słynnego już zwrotu Sousy z konferencji prasowych: "Dziękuję za to pytanie" (prawie kultowe już "Thank you for your question").



Później jasno dał wyraz temu, jaki był zamysł jego twitta.



Mimo wszystko jego wpis i tłumaczenie spotkały się ze zdecydowaną krytyką. Część osób podkreślała, że dyrektorowi TVP Sport nie przystoi publikowanie czegoś takiego.



Niektórzy apelują do Szkolnikowskiego o usunięcie kontrowersyjnego wpisu. Natomiast sam zainteresowany chyba nie widzi takiej potrzeby.

Zdjęcie Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski / VINCENZO PINTO / AFP

Zdjęcie Jacek Kurski i Marek Szkolnikowski / Andrzej Iwańczuk / Reporter