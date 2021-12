Święta Bożego Narodzenia są w polskiej piłce wyjątkowo gorące. Wszystko za sprawą plotek, dotyczących przyszłości Paulo Sousy. W ciągu kilku dni zdążyliśmy przeczytać o zainteresowaniu ze strony Flamengo Rio de Janeiro i Internacionalu Porto Alegre. Sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie, lecz obrót spraw gwałtownie przyspieszył w niedzielę, po tym, jak Interia przekazała, że Portugalczyk oficjalnie poprosił PZPN o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Paulo Sousa opuści polską kadrę? Ekspert komentuje

Informację tę potwierdził Cezary Kulesza, szef krajowej federacji, który zapowiedział jednocześnie, że o takim obrocie spraw nie może być mowy. - To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem - napisał na Twitterze.



O całe zamieszanie wokół Paulo Sousy postanowiliśmy zapytać bezpośrednio w Portugalii. Luis Cristovao, komentator, pracujący m.in. dla "Antena 1", "Eleven Sports" i "SIC Notícias" wprost przyznał, że trudno pojąć to, co dzieje się wokół trenera. - Ciężko zrozumieć ten zwrot. Być może nie czuje się zbyt pewnie w tym, co może zrobić z polską kadrą - ocenił.



Ponieważ PZPN zapowiedział, że o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron nie może być mowy, Flamengo być może stanie przed koniecznością wykupienia kontraktu trenera w naszej federacji. Cristovao uważa jednak, że taki scenariusz nie jest zbyt prawdopodobny. - Flamengo liczyło na to, że Jorge Jesusa uda się pozyskać bez sumy odstępnego, gdyż nie chciało płacić Benfice Lizbona, z którą jest związany. Nie wiem, ile może to kosztować w przypadku Sousy, ale ten klub na pewno nie chce wydawać zbyt dużo - powiedział.



- Wygląda na to, że Sousa stara się działać na wielu polach. W ostatnim czasie słyszeliśmy przecież też o opcji przenosin do Internacionalu. Coś takiego to zazwyczaj nie jest dobry sygnał - podsumował.