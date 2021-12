Jak pisze "A Bola", we wtorek odbyło się spotkanie Jorge Jesusa z prezydentem klubu Rui Costą, które miało zakończyć się rozstaniem za porozumieniem stron. To oznacza, że ten doświadczony szkoleniowiec nie będzie musiał płacić klubowi odszkodowania i niebawem zostanie wolnym strzelcem.

Jorge Jesus zwolniony. Kłopoty dla Paulo Sousy?

Na wtorek na godzinę 10 w centrum treningowym Benfiki był zaplanowany trening, jednak piłkarze, którzy na niego przybyli, po kilku minutach zaczęli rozjeżdżać się do domów.





To wszystko może znacznie skomplikować sytuację Paulo Sousy. Nie od dziś wiadomo, że Jesus był dla właścicieli Flamengo numerem jeden i tylko to, że nie potrafili dogadać się z doświadczonym trenerem, który zresztą pracował już w Rio de Janeiro, sprawiło, że zaczęli rozglądać się za innymi. I dzięki temu pojawił się temat selekcjonera reprezentacji Polski.



Teraz może okazać się, że Sousa zostanie na lodzie. Szczególnie, że już w brazylijskiej prasie pojawiły się opinie, że wciąż jeszcze aktualny trener "Biało-Czerwonych" celowo podbijał stawkę wspominając, że prowadzi negocjacje z kilkoma klubami, co miało nie spodobać się właścicielom Flamengo. I skoro na horyzoncie pojawiła się możliwość zatrudnienia Jesusa, mogą zrezygnować z Sousy.