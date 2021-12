Pierwsze plotki dotyczące obsady fotela szkoleniowca Flamengo wskazywały, że władze za faworyta do objęcia posady uznają Jesusa. Na przeszkodzie w zatrudnieniu go stawał jednak fakt, że trener miał ważny kontrakt z Benficą, która nie była skłonna, by rozstać się z nim bez wpłaty sumy odstępnego w wysokości 6 milionów euro. Ostatecznie więc z przenosin nic nie wyszło, a brazylijski klub wybrał Paulo Sousę - wcześniejszą opcję "numer dwa".

Paulo Sousa może zostać na lodzie? Zwrot akcji realny

Aktualny selekcjoner reprezentacji Polski zdążył narobić już w naszej piłce nielichego zamieszania, kontaktując się z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą i prosząc o wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Póki co - przynajmniej oficjalnie - sprawa utkwiła w martwym punkcie, bo polska strona nie wyraziła na takie rozwiązanie zgody.



Sprawy przybierają tymczasem mocno zaskakujący obrót. Portugalskie media, na czele z "Recordem" donoszą bowiem o poważnym konflikcie, jaki wybuchł w szatni Benfiki. Jego powodem jest odsunięcie od zespołu jednego z graczy - Pizziego. Jesus zapowiedział, że sprzeda go w zimowym okienku transferowym, odizolował także od drużyny i zalecił indywidualne treningi. Powodem jest postawa piłkarza po niedawnym meczu z FC Porto (0-3), którą szkoleniowiec określił jako "niewłaściwą".



32-letni pomocnik to ważny gracz zespołu, który w kilku spotkaniach obecnego sezonu nosił kapitańską opaskę. Drużyna stanęła po jego stronie, a w Benfice, według medianych doniesień, rozpętało się prawdziwe piekło. Wszystko prawdopodobnie skończy się zwolnieniem szkoleniowca - "Record" donosi, że być może nie pojawi się on na ławce już w najbliższym, planowanym na 30 grudnia meczu z FC Porto (tym razem w lidze, poprzedni mecz rozegrany został w ramach krajowego pucharu).



Jak nietrudno się domyślić, zwolnienie Jesusa może niesamowicie skomplikować sytuację Paulo Sousy. Gdyby na rynku pojawił się bowiem trener, będący pierwszym wyborem Flamengo, władze klubu mogłyby się zdecydować na zatrudnienie jego, porzucając pomysł pracy z aktualnym selekcjonerem reprezentacji Polski. Czy taki scenariusz się ziści? Zapewne sytuacja rozwijać będzie się dynamicznie w najbliższych godzinach. Dziennikarz Vene Casagrande przytoczył jednak wypowiedź agenta Jesusa, z której wynika, że na brazylijskim gruncie interesują go wyłącznie posada selekcjonera kadry kraju lub... Flamengo.



TC

