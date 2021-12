Dariusz Wołowski, Interia: Poproszę, aby w skali od 1 do 10 ocenił pan to co zrobił Paulo Sousa porzucając pracę z reprezentacją Polski przed barażami o mundial w Katarze.

Jerzy Dudek: - 10! Choć przecież znam realia zawodowej piłki. Niesmak czujemy ogromny, mimo iż naczytaliśmy się wszyscy historii o strajkujących piłkarzach, którzy zmuszają kluby, by ich puściły do innych, oferujących więcej kasy. Paulo Sousa zachował się wyjątkowo nieelegancko i za parę lat pewnie sam to przyzna. Jestem bardziej zaskoczony niż w chwili, gdy w styczniu dowiedziałem się, że poprzedni prezes Zbigniew Boniek zwolnił Jerzego Brzęczka, by zatrudnić Portugalczyka.

Sousa był tak elegancki i elokwentny, że ulegliśmy złudzeniu, że mamy do czynienie z dżentelmenem? A dżentelmen dotrzymuje słowa.

- Coś w tym stylu, choć jesteśmy świadomi, że w futbolu trafiają się różni ludzie. Również tacy, którzy idą wyłącznie za zyskiem. W listopadzie grube pomyłki personalne Sousy doprowadziły do porażki z Węgrami i straty szans na rozstawienie w losowaniu barażów. Kulesza był wtedy zachęcany do zmiany selekcjonera, ale z tych podpowiedzi nie skorzystał. Myślałem więc, że rozstanie z Portugalczykiem odbędzie się najwcześniej po barażach, i że to Kulesza wręczy mu zwolnienie. Tymczasem Portugalczyk wykiwał prezesa i chyba w jakimś stopniu nas wszystkich. Czujemy się oszukani, zniesmaczeni. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, musimy znaleźć rozwiązanie. A konkretnie prezes Kulesza musi. Sousę dostał w spadku po Bońku, teraz ma podjąć odpowiedzialność sam.

Sądzi pan, że Sousa nie wierzył w awans Polski na mundial w Katarze?

- Nie wiem i nie ma to już wielkiego znaczenia. Trzeba znaleźć ratownika, by szok minął jak najszybciej. Do baraży zostało dwa i pół miesiąca. Pytanie: czy to powinien być selekcjoner-strażak na dwa mecze, czy taki, który poprowadzi drużynę przez najbliższe dwa lata.

Padają nazwiska: Skorży, Papszuna, Probierza, Michniewicza, a także byłych selekcjonerów: Nawałki i Brzęczka.

- Czyli z grubsza te co zwykle. Oby posadę dostał ten, który autentycznie wierzy w wyjazd Polaków do Kataru.

Opcja zagraniczna?

- Nie. Sousa ją właśnie skompromitował. Zawiódł wielu ludzi, którzy byli mu życzliwi, choć przecież oszałamiających sukcesów z kadrą nie odnosił. Pozostaje nam opcja krajowa. Gdybym miał wybierać między poprzednikami Sousy Nawałką i Brzęczkiem, wybrałbym tego pierwszego. Wydaje mi się, że Nawałka lepiej rozumiał się z piłkarzami i pod jego kierunkiem zespół osiągnął więcej.

Rozmawiał Dariusz Wołowski