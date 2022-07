Egipt ma nowego selekcjonera. Wbrew wcześniejszym plotkom, to nie Paulo Sousa

52-letni były trener Benfiki Lizbona jest trzecim selekcjonerem Egiptu w tym roku. Będzie miał za zadanie odbudowanie pozycji zespołu narodowego w czołówce kontynentu po tym, jak "Faraonowie" nie zakwalifikowali się do finałów mundialu w Katarze.

Przez długi czas faworytem do pozycji selekcjonera Egiptu był Paulo Sousa . Według egipskich i portugalskich mediów, między federacją i trenerem doszło nawet do wstępnych ustaleń. Sousa wycofał się jednak, na co wpływ miały warunki finansowe, a także opinia zasięgnięta u jego rodaka Carlosa Queiroza.

Egipt stawia na portugalską myśl szkoleniową, ale nie na Paulo Sousę

Queiroz, nie przedłużył kontraktu po tym, jak Egipt, który w lutym został wicemistrzem Afryki, w następnym miesiącu został pokonany w rzutach karnych przez Senegal w 3. rundzie kwalifikacji MŚ.

Paulo Sousa przez tylko pół roku wytrzymał na stanowisku trenera Flamengo. Brazylijski klub na początku czerwca zwolnił Portugalczyka, który w grudniu poprosił o rozwiązanie umowy z reprezentacją Polski.

Sousa zostawił "Biało-Czerwonych" przed meczami barażowymi mistrzostw świata. Polsce udało się zakończyć baraże zwycięsko i choć Sousa wkrótce może znów zostać selekcjonerem, to nie zmierzy się na MŚ z naszą kadrą.