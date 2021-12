Jak potwierdził obecny prezes PZPN Cezary Kulesza, Paulo Sousa chce opuścić reprezentację Polski. Portugalski trener zamierza objąć posadę jednego z brazylijskich klubów - Flamengo Rio de Janeiro. Zbigniew Boniek tłumaczy jednak, że sytuacja wcale nie jest oczywista.

- Gdybyśmy zapisali w umowie, że jej zerwanie oznacza wypłatę na przykład 500 tys. euro odszkodowania, w istocie byłaby to furtka powodująca, że selekcjoner w każdej chwili mógłby z niej skorzystać po wpłacie tej kwoty — tłumaczy w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Zbigniew Boniek.

- Takiego zapisu jednak nie było, co powoduje, że Paulo Sousie w czasie obowiązującego go kontraktu nie wolno się wiązać z żadnym innym podmiotem. I oczywiście nie może go teraz rozwiązać bez zgody PZPN — dodaje były prezes piłkarskiej federacji.