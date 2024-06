Związek ją skreślił, a ona jedzie na igrzyska. Jest oficjalne potwierdzenie

"Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że Weronika Zielińska, nasza wybitna sztangistka, wystartuje na igrzyskach olimpijskich! Weronika będzie rywalizować w kategorii wagowej do 81 kg i jest jedyną sztangistką, która będzie reprezentowała nasz kraj w tej dyscyplinie. Jesteśmy dumni i trzymamy kciuki za jej sukces! Nie przegapcie tego wyjątkowego momentu i kibicujcie Weronice w jej drodze po olimpijskie laury!" - można przeczytać we wpisie na Facebooku Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (PZPC).

Oficjalne potwierdzenie. Polskie podnoszenie ciężarów jednak będzie w Paryżu

Ostatnią nadzieją, by jakikolwiek przedstawiciel polskich ciężarów znalazł się na igrzyskach w Paryżu, były rankingowe przesunięcia w olimpijskiej klasyfikacji w każdej z wag, związane z limitami dla poszczególnych krajów. I właśnie na tym skorzystała Zielińska-Stubińska.

To aktualna mistrzyni Europy i to właśnie ona skorzystała na relokacjach, wykorzystując tę kontynentalną, przysługującą Europie. Potwierdził to PZPC i światowa federacja (IWF).